Весна в Ашхабаде

Озеленительная акция в честь Новруз-байрама пройдет в Туркменистане

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В воскресенье 20 марта по всему Туркменистану пройдут акции по высадке деревьев хвойных и лиственных пород для озеленения ландшафтов городов и сёл. Такие «субботники» традиционно проводятся в преддверии праздника весны Новруз-байрам.

В этот день работники государственных учреждений и обычные энтузиасты высаживают по всей стране миллионы молодых деревьев, призванных защищать города, поселки, а также поля от горячих пустынных ветров, укреплять почву и улучшать микроклимат, давая тень и насыщая воздух кислородом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"