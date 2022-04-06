Президентский дворец

Сердар Бердымухамедов официально вступил в должность главы государства

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта в столичном Дворце Рухыет прошла торжественная церемония инаугурации избранного Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В зале присутствовали члены Правительства и Совета Безопасности страны, главы министерств и ведомств, послы иностранных государств, аккредитованные в Туркменистане, а также представители средств массовой информации.

Председатель Центризбиркома Гульмурад Мурадов вручил новому Президенту удостоверение главы государства, после чего Сердар Бердымухамедов, возложив руку на Конституцию Туркменистана, произнес присягу Президента, в которой поклялся следовать Конституции и законам Туркменистана, гарантировать соблюдение прав граждан и добросовестно выполнять обязанности руководителя страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"