Сердар Бердымухамедов

Первые шаги Сердара Бердымухамедова в качестве Президента Туркменистана

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Новый глава государства Сердар Бердымухамедов сформирует новый состав Правительства страны – об этом им было объявлено сразу после церемонии инаугурации, состоявшейся 19 марта в столице.

Пока прежний состав Кабинета Министров останется на свих местах выполнять должностные обязанности.

Смена правительства произошла в соответствии со статьями Конституции и Закона Туркменистана «О Кабинете Министров Туркменистана». Имена новых членов Кабинета Министров пока не разглашаются, известно лишь, что состав правительства обновится полностью

Кабинет Министров Туркменистана включает в себя 9 вице-премьеров, курирующих отдельные сферы национальной экономики и силовые структуры, а также главу Агентства транспорта и коммуникаций.

На следующий день, 20 марта Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в озеленительной акции, проводимой ежегодно в преддверии празднования Новруз-байрама. На территории столичного Беркарарлыкского этрапа собрались члены правительства, главы министерств и ведомств, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, Председатель Меджлиса Милли Генгеша, жители Ашхабада, студенты и школьники, а также представители творческих коллективов, подготовившие праздничную концертную программу.

Сфотографировавшись с одним из школьников, Сердар Бердымухамедов вручил ему памятный подарок, после чего принял участие в высадке молодых деревьев.

Кампания по посадке деревьев прошла не только в столице, но и во всех регионах страны.