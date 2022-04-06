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Новый президент обратился к гражданам с поздравлениями
21.03.2022 11:04

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня вновь избранный Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Новруз байрамы.

В обращении говорится:

"Мой счастливый народ!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в году «Эпоха народа с Аркадагом» Национальным праздником весны – Международным днем Новруз!

Желаю вам мирной и счастливой жизни, семейного благополучия, доброго здоровья! Уверен, что организуемые мероприятия вдохновят всех граждан страны на великие дела и сыграют большую роль в популяризации в мире унаследованных от славных предков исконных ценностей!

Этот праздник, прочно вошедший в жизнь не только туркмен, но и всех восточных народов, стал торжеством мира, гуманизма, дружбы и братства. Будучи символом возрождения, цветения и обновления, Новруз сплачивает народы, объединяя их и способствуя развитию доверительных отношений. Добрососедство, взаимовыгодные связи, доверие друг к другу – базовые принципы Новруза.

Историческое значение праздника Весны получило глубокое осмысление в произведениях классиков Востока – Абу Рейхана Бируни, Омара Хайяма, Алишера Навои, Довлетмаммета Азади, Махтумкули Фраги, Нурмухаммеда Андалиба и других.

Новрузу отводится огромное место в классической туркменской литературе, народном творчестве, культурном наследии, что свидетельствует об уходящих в глубь веков исторических корнях этого праздника. С Новрузом у нашего народа связано много обычаев, традиций и обрядов, исполняемых во время празднества, через которые наши мужественные предки воспитывали в подрастающем поколении преданность Отчизне, любовь к природе и жизни, гуманизм, доброту, милосердие, трудолюбие.

Дорогие соотечественники!

Специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 марта провозглашено «Международным днем Новруз», который внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что явилось фактом признания значимости этого праздника на международном уровне. Проводимые по случаю Международного дня Новруз мероприятия сближают отмечающие его народы, способствуя торжеству культурно-гуманитарных принципов и отношений.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в ­независимом нейтральном Туркменистане Национальный праздник весны – Международный день Новруз отмечается широко, как праздник счастливой жизни сплоченного народа, расцвета творческого потенциала и историко-культурных ценностей страны. Знаменательные даты, национальные праздники в жизни нашей страны, уверенно следующей вперед, к новым рубежам развития, имеют большое значение, вдохновляя граждан на добрые дела, достижение высоких целей.

Весна года «Эпоха народа с ­Аркадагом» стремительно набирает силу, превращая туркменскую землю в цветущий оазис. Наполненный запахами цветов и трав, чистый весенний воздух поднимает настроение, придавая особое очарование пустыне Каракумы, горам, степным просторам. Вся природа оживает весной. В дни этого светлого праздника земледельцы выполняют сезонные работы, садоводы высаживают саженцы деревьев, а на пастбищах животноводы занимаются окотной кампанией, принимая появившихся на свет ягнят. Новруз воспевается в стихах и наших современных поэ­тов, которые посвящены щедрости туркменской земли, национальным ценностям народа, красоте нашей замечательной природы. Этот праздник, наполненный в современную эпоху новым богатым содержанием, с радостью и сплоченно отмечается в каждой семье щедро накрытыми сачаками.

По случаю Национального праздника весны – Международного дня Новруз в столице – городе Ашхабад, в долине Новруз в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, а также в других регионах страны пройдут торжественные мероприятия, которые станут олицетворением счастья, благополучия народа и процветания родной Отчизны.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей по-весеннему цветущей стране Национальным праздником весны – Международным днем Новруз!

Желаю вам доброго здоровья, долголетия, семейного благополучия и счастливой жизни!

И пусть мелодии Новруза окрылят вас, прозвучав вдохновляющей музыкой вечного счастья в судьбе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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