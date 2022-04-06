Новый президент Туркменистана получает поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя вновь избранного Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать поздравительные послания от зарубежных коллег по случаю вступления в должность.

Так, поздравления прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, Президент Государства Палестина Махмуд Аббас, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль-Нахайян, Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, Наследный принц Абу-Даби, заместитель Главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заед Аль-Нахайян, заместитель председателя Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмиратов, министр по Президентским делам Мансур бин Заед Аль-Нахайян, вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд, Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд, наследный принц, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд, Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

Также поздравления прислали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане А.Блохин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Туркменистане Тоган Орал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Саид Осман Ахмед Сувейд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Туркменистане Р.Харазян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане В.Бескостый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане В.Майко, губернатор Астраханской области Российской Федерации И.Бабушкин, член правящей семьи в Государстве Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани, специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, председатель Межпарламентской японо-туркменской группы дружбы, председатель Комитета по выборам Либерально-Демократической партии Японии Эндо Тошиаки, председатель секретариата Межпарламентской японо-туркменской группы дружбы, председатель Специального комитета по выработке политической этики и избирательной системы Палаты советников Парламента Японии Матцушита Шинпей, глава Австрийско-Туркменского Общества Неда Бергер, ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик В.А.Садовничий, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмидт, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Жириновский, заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, Герой Туркменистана и Российской Федерации, командир отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олег Кононенко, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммад Хассан Ахунд, исполняющий обязанности президента ОСА Раджа Рандхир Сингх, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон Макгрегор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

ИП "ТУРКМЕНинформ"