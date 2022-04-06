Соболезнования народу КНР

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В нем выражались глубокие соболезнования по случаю гибели множества людей в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737 местных авиалиний на юге страны, в горной местности городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, были переданы слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"