Туркменистан приглашает принять участие в онлайн-олимпиаде по теоретической механике

Туркменистан приглашает принять участие в онлайн-олимпиаде по теоретической механике23.03.2022 21:54
|Мары
МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В мае этого года в Туркменистане на базе Марыйского государственного энергетического института пройдет международная интернет-олимпиада по теоретической механике, к участию в которой приглашаются студенты отечественных и иностранных вузов.
Соревнования будут проходить в личном и командном зачете, на туркменском, русском и английском языках. От каждого вуза в олимпиаде может принять не более 5 человек, также не должно быть более 5 человек в команде, при этом в команду могут входить студенты из нескольких учебных заведений.
Наблюдение за процессом состязаний будет проходить с помощью Google Meet.
Заявки на участие принимаются на официальном сайте Государственного энергетического института.
ИП "ТУРКМЕНинформ"