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Туркменистан приглашает принять участие в онлайн-олимпиаде по теоретической механике

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В мае этого года в Туркменистане на базе Марыйского государственного энергетического института пройдет международная интернет-олимпиада по теоретической механике, к участию в которой приглашаются студенты отечественных и иностранных вузов.

Соревнования будут проходить в личном и командном зачете, на туркменском, русском и английском языках. От каждого вуза в олимпиаде может принять не более 5 человек, также не должно быть более 5 человек в команде, при этом в команду могут входить студенты из нескольких учебных заведений.

Наблюдение за процессом состязаний будет проходить с помощью Google Meet.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте Государственного энергетического института.

ИП "ТУРКМЕНинформ"