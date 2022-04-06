Глава МИД Туркменистана завершил визит в Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отправился 22-23 марта в Исламабад (Пакистан) во главе делегации туркменских дипломатов для участия в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая была организована с целью обсуждения ключевых вопросов регионального сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, углубления экономического и гуманитарного взаимодействия, развития транспортного сообщения.

В ходе пребывания в Исламабаде глава туркменского МИД провел встречу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций в контексте реализации совместных проектов.

Шах Махмуд Курейши подчеркнул, что для Пакистана сотрудничество со странами Центральной Азии является одним из приоритетных направлений, в связи с чем Туркменистану и Пакистану необходимо и далее развивать сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили ситуацию в Афганистане и перспективы скорейшего политического урегулирования в этой стране.

На полях встречи глав МИД ОИС руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана провел встречи с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Таха и коллегами из Кыргызстана Русланом Казакбаевым, Турции Мевлютом Чавушоглу, Королевства Саудовская Аравия Файсалом Бин Фархан Аль-Саудом, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"