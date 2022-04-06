Хлопок

Туркменистан приступил к севу хлопчатника

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Во всех регионах Туркменистана, кроме Дашогузского, стартовала кампания по севу хлопчатника. Дашогузский велаят, как самый северный, присоединится к остальным 30 марта.

Этой весной планируется засеять хлопком 580 тысяч гектаров и по осени собрать с них до 1 миллиона 250 тысяч тонн урожая. В этом году в выращивании хлопка также будут принимать участие представители частного сектора, получившие в аренду участки из специального сельскохозяйственного земельного фонда.

На поля будет выпущено в общей сложности более 7200 единиц сельхозтехники – тракторов, сеялок, культиваторов от компании John Deere.

ИП "ТУРКМЕНинформ"