Мяч

«Денизчи» попал в список команд клубного чемпионата АФК по футзалу

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Игроки туркменского клуба «Денизчи» по футзалу примут участие в клубном чемпионате АФК по футзалу, который пройдет в августе этого года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Путевку на соревнования континентального уровня команда заработала, победив в финале Суперлиги Туркменистана по футзалу в прошлом году.

14 апреля в ходе жеребьевки, которая пройдет в малазийском Куала-Лумпуре, будут определены соперники «Денизчи» в предстоящих состязаниях.

В настоящее время чемпионом клубного чемпионата АФК по футзалу является японский клуб «Нагоя Оушенс».

ИП "ТУРКМЕНинформ"