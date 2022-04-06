В Туркменистане объявлен весенний призыв

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "Об увольнении в запас из Вооружённых Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу".

В соответствии с документом на военную службу в апреле–июне 2022 года призываются граждане Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу, и граждане, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу, в возрасте до 27 лет.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, выслужившие установленные в Законе Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе» сроки, будут уволены в запас в апреле–июне 2022 года из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"