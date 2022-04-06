Новые коттеджи в Чоганлы

Служащие МВД справили новоселье в одном из северных районов Ашхабада

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта в столичном жилом массиве Чоганлы с участием Президента Сердара Бердымухамедова прошла церемония открытия комплекса коттеджных домов для служащих Министерства внутренних дел Туркменистана.

Коттеджный комплекс получил имя деда главы государства, Мяликгулы Бердымухамедова, который, как известно, долгие годы прослужил в рядах подразделений МВД.

Двухэтажные коттеджные дома в жилмассиве Чоганлы отличаются повышенной просторностью и комфортностью. Пять больших комнат, гардеробная, огромная кухня-столовая со встроенной мебелью и техникой способны вместить даже большую семью. На прилегающей к каждому из коттеджей территории в 8 соток расположены хозяйственные постройки, оборудована площадка для проведения больших семейных мероприятий, также есть возможность для выращивания на участке овощей и фруктов.

В рамках церемонии Президент Туркменистана посетил здание администрации коттеджного комплекса и пообщался с одной из семей новоселов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"