Государственный культурный центр Туркменистана

Современные цифровые технологии становятся частью библиотечного дела

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Работники Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана присоединились к международной научно-практической онлайн-конференции «Наука, технология и информация в библиотеках», организованной Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской Академии наук.

Кроме туркменских специалистов, в работе конференции принимали участие представители библиотечного дела из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Китая, а также из Новосибирска.

Темами, которые обсуждались на форуме, стали проблемы перехода к глобальной цифровой культуре, цифровизация библиотечной работы, доступность научных ресурсов, электронные библиотеки и электронное краеведение и многое другое.

По мнению участников, несмотря на то, что библиотека была и остается одним из наиболее традиционных оплотов и хранилищ знаний, она не сможет в дальнейшем избежать все большего влияния цифровизации, поэтому работа библиотек должна быть перестроена с учетом все возрастающей роли виртуальных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"