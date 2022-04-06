Озеро

Не ловись, рыбка: в Туркменистане строго ограничен вылов пресноводной рыбы

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане с 20 марта по 21 мая введен полный запрет на ловлю рыбы во всех водоемах Ахалского, Марыйского и Лебапского велаятов (реках, озерах, водохранилищах, Каракумском канале и т.д.) на все виды рыболовных снастей, кроме обычных любительских удочек, которых также должно быть не более трех штук на каждого рыбака. Ловить рыбу таким образом можно только с берега.

Ограничения на вылов вводятся Государственным управлением по защите рыбных ресурсов и контролю водных биоресурсов Агентства «Туркменсенагат» в целях воспроизводства запасов пресноводной рыбы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"