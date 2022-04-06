Президентский дворец

Состав Правительства Туркменистана не изменился

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Как известно, сразу после церемонии инаугурации вступивший в должность Президента Сердар Бердымухамедов приял отставку членов Кабинета Министров. 25 марта глава государства подписал документ об утверждении нового состава Правительства, в который, впрочем, вошли все его прежние члены.

Замена произошла только в должности вице-премьера, курирующего область экономических, банковских и международных финансовых организаций, которую ранее занимал Сердар Бердымухамедов до своего избрания Президентом Туркменистана. На это место был назначен Мухамметгулы Мухаммедов, имеющий за плечами большой опыт работы в этой сфере.

По словам Президента Туркменистана, решение оставить прежним состав Кабинета Министров вызвано тем, что все вице-премьеры обладают огромным опытом в своей деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"