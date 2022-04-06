Довлетджан Ягшимурадов

Поклонники Ягшимурадова смогут увидеть его очередной бой в апреле

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Знаменитый туркменский борец смешанных единоборств в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов на турнире Bellator 277 сразится с американцем Тони Джонсоном. Соперники встретятся 15 апреля на спортивной арене SAP-центр в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).

Два прошлых боя Ягшимурадова, состоявшихся в прошлом году, с Кори Андерсоном и Карлом Альбрехтсоном, закончились для него поражением. Всего в активе туркменского спортсмена 26 поединков, из которых – 18 побед, 7 проигрышей и одна ничья.

В турнире Bellator Ягшимурадов выступает с конца 2020 года. Спортивную карьеру начинал в секции карате, став чемпионом Туркменистана среди детей, затем занимался вольной борьбой и грэпплингом – разновидностью единоборства, сходного по технике с вольной борьбой, самбо, греко-римской, дзюдо). Принимал участие в Абсолютных чемпионатах «Ахмат» и «Беркут», в которых выходил победителем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"