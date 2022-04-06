Исполнилось 30 лет дипломатическому сотрудничеству Туркменистана и Мексики

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

В нем содержались поздравления по случаю 30-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, пожелания прогресса и процветания народу дружественной страны и выражалось стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"