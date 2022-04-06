Майкоп

Математические успехи туркменских школьников

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Старшеклассники столичной специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши Байрам Абдуллаев, Оразмурат Сахетмурадов и Эмир Веллеков завоевали бронзовые медали на завершившейся недавно VII Кавказской математической олимпиаде.

Олимпиада под девизом «Кавказ – без границ!» проходила на базе Адыгейского государственного университета в городе Майкоп Российской Федерации, в гибридном формате (туркменские школьники участвовали в ней удаленно). Также свои знания математики демонстрировали старшеклассники из двадцати регионов России, стран СНГ – Казахстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и даже стран дальнего зарубежья – Болгарии, Сербии и Монголии.

Судили знания школьников известные российские учёные, преподаватели математических дисциплин, тренеры национальной сборной России по математике, а также победители прошлых Международных математических олимпиад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"