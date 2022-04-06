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Делегация Меджлиса Туркменистана примет участие в межпарламентской встрече в Алматы

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта туркменские парламентарии во главе со спикером Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой отправились в Алматы (Казахстан) для участия в заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств, посвященном 30-летию учреждения СНГ.

В рамках пребывания в Алматы представители Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана проведут серию встреч с зарубежными коллегами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"