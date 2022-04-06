Дашогуз

В Дашогузском велаяте детям готовят сюрприз к 1 июня

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В этрапе имени С. А. Ниязова Дашогузского велаята полным ходом идет строительство детского парка развлечений.

Строительные работы финансируются из призовых средств, полученных этрапом по итогам соревнований среди регионов на лучший этрап (конкурс проводился в 2020 году). После получения денежных средств жители района обратились к Президенту Гурбангулы Бердымухаммедову за разрешением на строительство детского парка на призовые деньги; глава государства предложение одобрил.

Парк планируется открыть специально к Дню защиты детей 1 июня. На территории развлекательного комплекса разместятся девять аттракционов, автодром, кафе, автопарковка, административные помещения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"