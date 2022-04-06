В Ашхабаде стартовал нефтегазовый форум

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта в Ашхабаде начал двухдневную работу Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

Конференция была организована Государственными концернами «Türkmengaz», «Türkmennebit» и «Türkmenhimiýa», Государственной корпорацией «Türkmengeologiýa» с целью обсуждения актуальных вопросов

дальнейшего устойчивого развития энергетического сектора и расширения возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в отечественный ТЭК.

В работе форума приняли участие представители профильных государственных учреждений страны, зарубежных нефтегазовых компаний, финансовых институтов, международных организаций и аккредитованных в стране дипломатических миссий.

Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"