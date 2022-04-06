Туркменистан намерен наращивать сотрудничество в сфере транспорта со странами Дальнего Востока

Туркменистан намерен наращивать сотрудничество в сфере транспорта со странами Дальнего Востока30.03.2022 15:18
|Туркменская железная дорога
АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта представители Агентства «Туркмендемирёллары» («Туркменские железные дороги») провели онлайн-переговоры с руководителями Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея и южнокорейской железнодорожной корпорации «KORAIL».
Темой состоявшейся беседы стали вопросы наращивания сотрудничества в сфере транспорта, в частности, железнодорожных перевозок.
По словам представителей туркменской стороны, инициативы Туркменистана в сфере транспорта направлены на объединение транспортно-логистических коридоров, связывающих страны Европы с Востоком и Север с Югом.
1 апреля пройдет вторая часть переговоров на тему транспортного сотрудничества, на экспертном уровне.
ИП "ТУРКМЕНинформ"