Туркменская железная дорога

Туркменистан намерен наращивать сотрудничество в сфере транспорта со странами Дальнего Востока

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта представители Агентства «Туркмендемирёллары» («Туркменские железные дороги») провели онлайн-переговоры с руководителями Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея и южнокорейской железнодорожной корпорации «KORAIL».

Темой состоявшейся беседы стали вопросы наращивания сотрудничества в сфере транспорта, в частности, железнодорожных перевозок.

По словам представителей туркменской стороны, инициативы Туркменистана в сфере транспорта направлены на объединение транспортно-логистических коридоров, связывающих страны Европы с Востоком и Север с Югом.

1 апреля пройдет вторая часть переговоров на тему транспортного сотрудничества, на экспертном уровне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"