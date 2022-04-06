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В Туркменистане вновь открылись мечети

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 29 марта по всей стране распахнули свои двери мечети Туркменистана.

Храмы, как мусульманские, так и православные, были закрыты в связи с противоэпидемическими ограничениями, наряду с развлекательными учреждениями, некоторыми торговыми точками, небольшими рынками, торговыми центрами.

2 апреля в Туркменистане начинается священный месяц поста Ораза, в связи с этим мечети страны будут работать в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных мер (маски, социальная дистанция, обеззараживание рук и т.д.).

ИП "ТУРКМЕНинформ"