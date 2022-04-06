Школа в Керки

Новости общественной и культурной жизни Лебапа

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Творческий отборочный конкурс был проведен среди вокально-инструментальных ансамблей этрапов Лебапского велаята, организованный Лебапским велаятским управлением культуры и велаятским советом Молодежной организации Туркменистан им. Махтумкули. По условиям состязаний участники исполнили по одной песне на заданную и свободную тематику. Победители (они определятся позднее) отправятся на велаятский тур конкурса.

В Керки подвели итоги конкурса на звание лучшего классного руководителя среди преподавателей общеобразовательных школ. Свои педагогические навыки продемонстрировали 35 учителей из школ города и близлежащих этрапов. Победительницей и обладательницей Гран-при стала педагог средней школы №13 Гульшат Худайбердыева – она вышла на велаятский уровень конкурса, где и будет представлять свой город. На первом месте – учитель средней школы №27 Шемшат Аширова, на 2-м и 3-м – преподаватели школы №6 Сона Довлетова и Огулбиби Нагметова соответственно.

Еще один школьный конкурс, на этот раз среди учеников, проходил в Халаче. Конкурс на тему «Здоровье – глава всему» объединил школьные команды, которые демонстрировали не только свои творческие таланты в виде исполнения песен и декламации стихов, но и навыки оказания первой помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, а также знания правил поведения в случае ЧС. Организовали и провели конкурс Халачский этрапский совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, этрапский отдел образования и Лебапское отделение Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана. Победителями была объявлена команда халачской школы №51, ученики школ № 48 и 45 заняли второе т третье места соответственно.

ИП "ТУРКМЕНинформ"