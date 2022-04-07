Глава МИД Туркменистана принял участие в форуме по Афганистану

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в городе Туньси, Китайская Народная Республика, 3-й встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов обеспечения мира и безопасности в Афганистане, оказания содействия дальнейшему всестороннему развитию этой страны. В частности, были обсуждены аспекты реализации проектов в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"