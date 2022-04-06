В Туркменистан с государственным визитом прибыл президент Индии

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 апреля начался первый в истории независимого Туркменистана государственный визит президента Индии в страну.

В международном аэропорту Ашхабада президента Республики Индия Рама Натха Ковинда встречал глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и рота Почетного караула. После официальной церемонии приветствия высокого гостя и исполнения гимнов обоих государств автомобиль с президентом Индии и его супругой направился в отель «Йылдыз».

На 2 апреля запланировано проведение переговоров на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание пакета двусторонних документов по активизации туркмено-индийского сотрудничества по ключевым направлениям.

Государственный визит президента Индии в Туркменистан завершится 3 апреля.

ИП "ТУРКМЕНинформ"