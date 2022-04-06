Ледовый дворец в Ашхабаде

Туркменские хоккеисты отправились в Люксембург

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Хоккейная сборная Туркменистана примет участие в чемпионате мира 2022 года в третьем дивизионе группы «А».

В состав сборной вошли лучшие игроки хоккейных клубов «Галкан», «Шир» и «Огузхан».

Чемпионат пройдет в Люксембурге, куда туркменские хоккеисты отправились 2 апреля из аэропорта Ашхабада. На следующий день запланирован их первый матч, который они проведут с соперниками из Объединенных Арабских Эмиратов.

5, 7 и 8 апреля сборной Туркменистана по хоккею предстоят встречи с командами Люксембурга, Тайваня и Турции, соответственно.

Победитель люксембургского турнира получает путевку на ЧМ-2023 второго дивизиона группы «В».

ИП "ТУРКМЕНинформ"