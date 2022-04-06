Спортивные мероприятия в День здоровья

Спортивные мероприятия в День здоровья03.04.2022 11:27
|Ашхабадский ипподром
АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля в Туркменистане отметят Всемирный день здоровья. В честь этого в столице пройдут велопробег по улицам города, а также традиционное восхождение по Тропе здоровья в предгорьях Копетдага. Кроме того, спортивные состязания, показательные выступления спортсменов и народных артистов пройдут на стадионах и в спорткомплексах Ашхабада. В них примут участие спортсмены, студенты столичных вузов, трудящиеся.
Массовые спортивные мероприятия запланированы также и в других города страны.
ИП "ТУРКМЕНинформ"