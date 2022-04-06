Ашхабадский ипподром

Спортивные мероприятия в День здоровья

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля в Туркменистане отметят Всемирный день здоровья. В честь этого в столице пройдут велопробег по улицам города, а также традиционное восхождение по Тропе здоровья в предгорьях Копетдага. Кроме того, спортивные состязания, показательные выступления спортсменов и народных артистов пройдут на стадионах и в спорткомплексах Ашхабада. В них примут участие спортсмены, студенты столичных вузов, трудящиеся.

Массовые спортивные мероприятия запланированы также и в других города страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"