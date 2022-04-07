Президенты Туркменистана и Индии

Итоги первого государственного визита президента Индии в Туркменистан

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля, на второй день государственного визита президента Индии Рама Натха Ковинда в Туркменистан в столичном дворцовом комплексе «Огузхан» состоялись переговоры на высшем уровне с участием высокого гостя и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Основной темой беседы глав двух государств в формате «один на один» стали вопросы расширения торгово-экономического партнерства. Наиболее перспективными отраслями для наращивания взаимовыгодных связей являются энергетика, транспорт и промышленность, компьютерные технологии, медицина и фармакология, а также агропромышленный сектор.

Особое внимание участники переговоров уделили ходу строительства международного газопровода ТАПИ и реализации проектов транспортных коридоров «Центральная Азия – Ближний Восток» и «Север – Юг».

Президенты Туркменистана и Индии также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, в первую очередь, затронув ситуацию в Афганистане.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов делегаций обоих государств.

В своей речи перед присутствующими Президент Сердар Бердымухамедов обозначил пять ключевых направлений развития внешней политики Туркменистана, которым он будет следовать в ближайшие десятилетия:

- обеспечение мира и безопасности;

- продолжение политики нейтралитета;

- наращивание и диверсификация внешнеэкономических связей;

- содействие устойчивому развитию;

- гуманизация международных отношений.

Глава государства еще раз очертил круг приоритетных направлений развития туркмено-индийского сотрудничества – экономику, торговлю, а также транспорт и энергетику. В этой связи Президент Бердымухамедов выразил готовность Туркменистана присоединиться к транспортному коридору «Север – Юг» и отметил, что железнодорожная линия Казахстан – Туркменистан – Иран может облегчить путь следования товаров из Индии на Ближний Восток.

Также в ходе переговоров были рассмотрены такие темы, как противодействие массовым вспышкам инфекций, сотрудничество в борьбе со стихийными бедствиями, культурный обмен, строительство газопровода ТАПИ.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов. Главы Туркменистана и Индии поставили свои подписи под Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления чрезвычайными ситуациями, Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере молодёжи, а также Программой сотрудничества в области культуры и искусства на 2022-2025 годы. Также стороны приняли Совместное туркмено-индийское заявление.

3 апреля президент Индии совершил ознакомительную поездку по Ашхабаду, в ходе которой ознакомился с некоторыми достопримечательностями столицы. Рам Натх Ковинд посетил Мемориальный комплекс, где установлены памятники павшим во время Великой Отечественной войны и погибшим в Ашхабадском землетрясении 1948 года, побывал на Ахалтекинском конноспортивном комплексе и спорткомплексе «Багтыярлык», а также провел встречу с преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана.

Государственный визит президента Индии в Туркменистан завершился 4 апреля.

ИП "ТУРКМЕНинформ"