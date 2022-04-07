улицы Ашхабада

В Ашхабаде проходит экологическая акция

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 4 апреля на улицах Ашхабада установилась непривычная тишина – на дорогах столицы практически отсутствует транспорт. Все благодаря Экологической акции в честь Всемирного дня здоровья, которая продлится всю неделю – до 11 апреля.

На большей части столичных дорог с 8 до 18 часов курсирует только общественный транспорт и государственные такси, а также ведомственные машины. Частные автомобили оставлены их владельцами на стоянках, а те, кому обстоятельства не позволяют обходиться без машины, стараются выехать заранее, чтобы успеть до 8 часов утра.

Без изменений движение городского транспорта проходит лишь на нескольких улицах: проспекте Гурбансолтан эдже, улице Кемине, проспекте Махтумкули, Копетдагском проспекте, а также на некоторых улицах на восточной и западной оконечностях Ашхабада.

Подобные эко-акции, когда ограничивается движение частного автотранспорта по улицам Ашхабада, проводятся в столице регулярно каждый год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"