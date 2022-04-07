чемпионат в Люксембурге

Сборная Туркменистана по хоккею сыграла с люксембургской командой

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские хоккеисты 5 апреля провели свой первый матч на проходящем в Люксембурге чемпионате мира-2022 в третьем дивизионе группы «А».

Сборная Туркменистана уступила в овертайме хозяевам чемпионата со счетом 5:4, получив таким образом первое очко на соревнованиях. В турнирной таблице Туркменистан расположился на 4-м месте; на первой позиции – сборные Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

В тот же день состоялся матч между сборными Турции и Тайваня, завершившийся победой турецких хоккеистов со счетом 6:2.

В ходе пребывания в Люксембурге сборная Туркменистана проведет встречи с командами из Тайваня и Турции.

Победитель турнира в Люксембурге получит путевку на ЧМ-2023 второго дивизиона группы «В».

ИП "ТУРКМЕНинформ"