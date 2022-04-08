Сердар Бердымухамедов

Назначения нового главы государства

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося во вторник совещания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел серию кадровых перестановок и назначений.

Большая часть глав министерств и ведомств, которые получили свои назначения еще при Президенте Гурбангулы Бердымухамедове, сохранили свои должности. Новый глава государства сменил министра внутренних дел, им стал подполковник полиции Мухаммет Хыдыров, заменивший исполнявшего обязанности главы МВД Овездурды Ходжаниязова.

На должность секретаря Госсовета безопасности назначен генерал-лейтенант Бегенч Гундогдыев, взамен Чарымурата Аманова.

Также место работы сменил экс-глава Центробанка Туркменистана Гадыргелди Мушшиков – он был назначен на должность руководителя Акционерно-коммерческого банка «Сенагат».

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление об упразднении должности вице-премьера по вопросам безопасности, военным и правовым вопросам. До недавнего времени эта должность принадлежала Ч. Аманову, бывшему одновременно секретарем Госсовета по безопасности.

Значительные кадровые перестановки коснулись ряда министерств и ведомств: в ходе совещания 5 апреля Президент Туркменистана подписал 28 Постановлений о назначении руководителей:

- Сердаров Мухамметгелди – министр финансов и экономики Туркменистана. Национальный координатор Европейского Союза по международной технической помощи от Правительства Туркменистана и управляющий Всемирного банка от Туркменистана;

- Сылапов Мухамметсейит – министр труда и социальной защиты населения, председатель правления Пенсионного фонда Туркменистана;

- Ташлиев Довлет – председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана;

- Мяликов Тойлы – председатель Центрального банка Туркменистана, Управляющий Международного валютного фонда от Туркменистана и управляющий Азиатским банком развития от Туркменистана;

- Ходжагулыев Мухамметгулы – председатель Главной государственной службы «Туркменстандартлары»;

- Аманмухаммедов Довлетгелди – председатель Государственного комитета Туркменистана по статистике;

- Аманов Батыр – Государственный министр Туркменистана, председатель Госконцерна «Туркменгаз»;

- Агаджанов Гуванч – председатель Госконцерна «Туркменнефть»;

- Розыев Мердан – председатель Государственной корпорации «Туркменгеология»;

- Орунов Гуванч – министр строительства и архитектуры;

- Аннамаммедов Баймырат – министр промышленности и строительного производства;

- Реджепмырадов Хаджымухаммет – министр энергетики;

- Ёламанов Сердаргелди – председатель Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог;

- Ныязлыев Ныязлы – председателем Госконцерна «Туркменхимия»;

- Алтыев Алланур – министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды;

- Байджанов Гуйзгелди – председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана;

- Бердиев Ахмед – генеральный директор Государственного объединения «Туркмен атлары» («Туркменские кони»);

- Гурбанназаров Оразмырат – министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;

- Чарыев Бегенч – председателем Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана;

- Ишангулыева Огулхаджат – председатель Государственного объединения «Туркменхалы» («Туркменковёр»);

- Атаева Гурбангуль – министр образования Туркменистана;

- Агамырадов Гулмырат – министр спорта и молодёжной политики;

- Шамырадов Атагелди – министр культуры Туркменистана.

- Аманнепесов Нурмухаммет – министр здравоохранения и медицинской промышленности;

- Реджепов Ресул – министр текстильной промышленности;

- Газакбаев Мердан – председатель Государственного информационного агентства Туркменистана;

- Ашыров Арслан – председатель Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

28. Худайбердиев Акмырат – председатель Туркменской государственной издательской службы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"