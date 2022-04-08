Ледовый дворец в Ашхабаде

Сборная Туркменистана по хоккею выиграла встречу с представителями Тайваня

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Второй победой закончился матч сборной Туркменистана по хоккею на Чемпионате мира-2022 в Люксембурге – на этот раз над соперниками из Тайваня. Туркменские хоккеисты сумели забить 4 шайбы в ворота противника, получив в ответ две.

Авторы голов, забитых туркменской сборной - Бегенч Довлетмурадов, Арслан Аманов, Павел Барковский и Александр Ваховский.

Таким образом, сборная Туркменистана заняла третью позицию в турнирной таблице, обогнав Люксембург и Тайвань. Лидером является сборная ОАЭ с 9 очками, на втором месте – Турция (6 очков).

На 8 апреля запланирована встреча туркменской и турецкой команд.

ИП "ТУРКМЕНинформ"