Владимир Жириновский

Соболезнования по случаю кончины лидера ЛДПР

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля Президент Сердар Бердымухамедов направил слова соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи со смертью бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося после продолжительной болезни 6 апреля.

По словам Президента Туркменистана, Владимир Жириновский был видным государственным деятелем и внес большой вклад в развитие туркмено-российских взаимоотношений.

Известно, что Жириновский неоднократно бывал в Туркменистане и даже удостоился звания «Почетный старейшина». О Туркменистане у Жириновского остались самые теплые воспоминания, которыми он делился в интервью российским изданиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"