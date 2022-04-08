Тегеранский фестиваль короткометражных фильмов

Туркменских кинематографистов ждут на Тегеранском кинофестивале короткометражных фильмов

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 39-й международный Тегеранский фестиваль короткометражных фильмов пройдет летом этого года – заявки на участие принимаются до 1 июля, а подведение итогов состоится в октябре. Победитель получит возможность представить свою работу на получение премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший короткометражный фильм.

Туркменские кинорежиссеры могут представить свои работы на фестиваль через платформы FilmFreeWay или ShortFilmDepot.

ИП "ТУРКМЕНинформ"