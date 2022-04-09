Проведен разговор президентов Туркменистана и России

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы президенты обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, а также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"