Глава государства провел новые кадровые назначения

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд документов о новых назначениях в составе руководящего аппарата страны.

Так, соответствующим постановлением были введены должности советников по нефтегазовым вопросам и по сельскохозяйственным вопросам.

В данной связи советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам был назначен Ашыргулы Беглиев, а советником по сельскохозяйственным вопросам стал Аннагелди Язмырадов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"