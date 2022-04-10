Глава государства провел новые кадровые назначения

Глава государства провел новые кадровые назначения10.04.2022 10:32
АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд документов о новых назначениях в составе руководящего аппарата страны.
Так, соответствующим постановлением были введены должности советников по нефтегазовым вопросам и по сельскохозяйственным вопросам.
В данной связи советником Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам был назначен Ашыргулы Беглиев, а советником по сельскохозяйственным вопросам стал Аннагелди Язмырадов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"