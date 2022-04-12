Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана принял представителя правительства Российской Федерации

АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля в Ашхабаде состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Алексеем Оверчуком, прибывшем во главе правительственной делегации РФ.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили состояние и перспективы туркмено-российского партнерства по основным направлениям, в том числе в торгово-экономической, топливно-энергетической сферах, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, а также строительстве.

Кроме вышеперечисленного, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в освоении ресурсов Каспийского моря и судостроении. Представитель России уверил в заинтересованности Москвы в налаживании постоянного грузового сообщения между городом Туркменбаши и российскими портами на Каспии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"