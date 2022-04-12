Союз промышленников и предпринимателей

В Ашхабаде проходит выставка достижений СППТ

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в столичном Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана стартовала выставка экономических достижений страны, посвященная 14-летию основания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В смотре достижений отечественных бизнесменов и промышленников принимают участие более двухсот компаний, организаций, предприятий, специализирующихся на выпуске самой разнообразной продукции – от продовольственных товаров и бытовой химии до стройматериалов и электроники.

Не менее широко представлена на выставке сфера услуг. В числе экспонентов – «Рысгал-банк», служба онлайн-такси, компании по разработке ПО, логистические компании, компании, предоставляющие консалтинговые услуги и многие другие.

Выставка будет проходить два дня, 12-13 апреля.