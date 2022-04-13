Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана недоволен положением дел в сфере сельского хозяйства и нефтегазовом секторе

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Вице-премьеры Шахым Абдрахманов, отвечающий за развитие нефтегазового сектора, и Эсенмурат Оразгельдиев, курирующий агропромышленную отрасль страны, могут лишиться должностей.

В ходе пятничного заседания Кабинета Министров Президент Сердар Бердымухамедов выразил серьезное недовольство положением дел в вышеозначенных сферах экономики. Несмотря на серьезную государственную поддержку, никаких положительных изменений в нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве не наблюдается.

Президент Бердымухамедов поручил усилить контроль за финансами отраслей, особенно нефтегазовой, используя, при необходимости кредиты, выданные в национальной валюте.

Оба вице-премьера получили от главы государства строгие выговоры с последним предупреждением.

ИП "ТУРКМЕНинформ"