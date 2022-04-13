Музыкально-драматический театр

В столице постепенно смягчаются карантинные ограничения

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 12 апреля, после долгого локдауна в Туркменистане возобновили работу государственные театры.

Спектакли будут проходить при заполнении залов на 30 процентов, чтобы соблюсти необходимую социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра, также на входе у всех пришедших будут измерять температуру и дезинфицировать руки.

С начала апреля в столице вновь начали работу крупные торгово-развлекательные центры – «Ашхабад» и «Беркарар», постепенно открываются рынки (те, что были закрыты на карантин).

ИП "ТУРКМЕНинформ"