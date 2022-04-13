Туркменская природа

USAID провела тренинг для туркменских метеорологов

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Десять метеорологов Балканского велаята приняли участие в тренинге по передовым метеорологическим информационным системам. Организатором обучающего мероприятия выступила Программа USAID «Содействие Совершенствованию Государственного Управления» в Туркменистане.

Лекции посредством цифровой видеосвязи читали международный тренер, доктор физико-математических наук Эркин Исаев из Кыргызстана и отечественный специалист – Виталий Шляпников.

В ходе тренинга его участники ознакомились с некоторыми особенностями работы новых метеорологических датчиков и радаров, способных значительно облегчить процедуры получения данных об осадках, скорости и направления ветра, влажности воздуха и прочих метеопоказателях. Лекции чередовались с практическими занятиями.

На территории Балканского велаята находится 12 метеостанций, оснащенных оборудованием производства Беларуси. Ежедневно данные наблюдений за погодой в регионе отправляются метеорологами в столичный «Туркменгидромет».

ИП "ТУРКМЕНинформ"