Выставка СППТ

В Ашхабаде продолжается выставка достижений частного промышленного сектора Туркменистана

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 апреля – второй день выставки достижений Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, проходящей в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты.

Мощное развитие туркменская промышленность получила благодаря реализуемой в стране политике импортозамещения, направленной на снижение зависимости от поставок продукции первой необходимости из-за рубежа. С каждым днем список отраслей, успешно осваивающих производство в Туркменистане, ширится. Он уже не ограничивается только продуктами питания и бытовой химией. На выставке свои успехи в данном направлении демонстрируют предприятия, выпускающие строительные материалы, электротехнику и электронику, одежду и обувь, канцелярские товары, мебель для дома и офиса и многое другое.

В выставке не принимают участие предприятия государственного сектора экономики, только представители частного бизнеса – всего около 200 компаний и промышленных предприятий. Традиционно большая часть на выставке отдана пищевой промышленности. Свою продукцию представляют такие предприятия, как Miweli ulke, Ter onum (плодоовощная продукция), Bereketli, Taze ay (мясо-молочные изделия), Hasar, Okgun, Talhan, Bagdan (кондитерские изделия, выпечка, орехи и сухофрукты), птицеводческая фабрика Hoszaman, безалкогольные напитки от компаний Gosa cynar, Mahmal Zip, Arcalyk. Всё это, разумеется, краткий список, количество предприятий пищепрома, участвующих в выставке, значительно больше.

Частные дома моды и швейные предприятия представляют предметы повседневной и нарядной одежды собственного производства: Mahirli zenan, Nur yupek (национальные женские и детские платья из натурального шелка с вышивкой), Nurland (классические мужские костюмы), Akar и Batly gadam (носки из хлопкового волокна). Качественную обувь из натуральной кожи местного производства представляют фабрики Rowsen и MB-shoes.

Сравнительно новым направлением производства, который осваивает частный бизнес в Туркменистане, является электроника. Здесь несомненным лидером выступает ХО Aydyn gijeler, демонстрирующее на выставке смарт-телевизоры, ноутбуки, планшеты.

Первоначально планировалось, что выставка достижений СППТ завершится 13 апреля, однако руководство Торгово-промышленной палаты Туркменистана приняло решение продлить ее до 18 апреля.

ИП "ТУРКМЕНинформ"