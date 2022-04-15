Туркменские ковры

Туркменские ковры стали экспонатами творческой выставки в Нур-Султане

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские ковры по достоинству оценили посетители выставки «Время восточное», проходящей в столице Казахстана Нур-Султане.

Десять ковров авторства туркменских мастериц предприятия Turkmen Carpets MARUS Group представлены на творческой выставке прикладного искусства наряду с работами узбекских и казахских дизайнеров и художников. Всемирно известное качество туркменских ковров и их узнаваемые, присущие только им, узоры, как всегда, привлекают внимание гостей выставки.

Полюбоваться туркменскими коврами жители и гости Нур-Султана смогут до 17 мая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"