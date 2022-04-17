ЧМ-2022

Бронзовая награда туркменских хоккеистов

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сборная Туркменистана по хоккею привезла с чемпионата мира-2022 третьего дивизиона группы «А», проходившего в Люксембурге, бронзовую медаль.

На третье место в турнире туркменская сборная вышла после того, как набрала 4 очка после побед над командами из Тайваня (4:2) и Люксембурга (5:4). Последний матч на чемпионате туркменские хоккеисты проиграли соперникам из Турции со счетом 6:5.

Первое место на чемпионате заняла сборная Объединенных Арабских Эмиратов, получившая путевку на матчи группы «В» второго дивизиона ЧМ-2023. На втором месте – сборная Турции.