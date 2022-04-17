Президент Туркменистана провел разговор с главой правительства Японии

АШХАБАД, 14 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

В ходе переговоров стороны обменялись поздравления по случаю 30-й годовщины с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"