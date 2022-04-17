НТЗ "Аваза"

«Аваза» начнет принимать отдыхающих

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Национальную туристическую зону «Аваза» начнут готовить к летнему сезону – соответствующее поручение дал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, отправившийся 14 апреля в Туркменбаши с праздничной поездкой.

В ходе визита в Туркменбаши Президент Бердымухамедов посетил Туркменбашинский морской порт и совершил велосипедную прогулку по территории Национальной туристической зоны «Аваза». В этой поездке главу государства сопровождали члены правительства и представители городской администрации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"