В Туркменбаши открылась новая больница

В Туркменбаши открылась новая больница15.04.2022 12:10
|Больница в Туркменбаши
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменбаши состоялась торжественная церемония открытия новой многопрофильной больницы на четыреста пациентов. На церемонии присутствовал Президент Сердар Бердымухамедов, находившийся в Туркменбаши с визитом.
Строительные работы были выполнены ИП «Уссат инженер». В новой больнице предусмотрено оказание медицинских услуг по 27 направлениям – в отделениях гинекологии, неврологии, эндокринологии, функциональной диагностики, отоларингологии, родильном и хирургическом, отделении гемодиализа и травматологии и других.
Новое медицинское учреждение оснащено высокоточным оборудованием от германских, итальянских, японских, китайских производителей.
ИП "ТУРКМЕНинформ"