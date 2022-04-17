Больница в Туркменбаши

В Туркменбаши открылась новая больница

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменбаши состоялась торжественная церемония открытия новой многопрофильной больницы на четыреста пациентов. На церемонии присутствовал Президент Сердар Бердымухамедов, находившийся в Туркменбаши с визитом.

Строительные работы были выполнены ИП «Уссат инженер». В новой больнице предусмотрено оказание медицинских услуг по 27 направлениям – в отделениях гинекологии, неврологии, эндокринологии, функциональной диагностики, отоларингологии, родильном и хирургическом, отделении гемодиализа и травматологии и других.

Новое медицинское учреждение оснащено высокоточным оборудованием от германских, итальянских, японских, китайских производителей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"