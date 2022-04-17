Ашхабад

Промышленные предприятия Челябинской области готовы к сотрудничеству с Туркменистаном

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Недавно туркменскую столицу с рабочим визитом посетила делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. В ходе пребывания в Ашхабаде представители российского региона провели встречу с членами правительства Туркменистана, в ходе которой состоялось обсуждение перспектив развития туркмено-российского сотрудничества в торгово-экономической и промышленной области.

Глава Челябинского региона предложил содействие по поставке в Туркменистан металлических труб и прочего оборудования для строительства газопровода ТАПИ, а также в строительстве металлургического завода в Туркменистане. Кроме того, предприятия Челябинской области готовы приять участие в реализации других проектов в нефтегазовой сфере, в частности, в поставке оборудования для разведки и добычи углеводородов.

Челябинские заводы намерены увеличить поставки в Туркменистан внедорожники марки «Урал», техники для дорожного строительства, а также наладить экспорт пищевой продукции – муки, масла, круп, макаронных изделий и многого другого.

ИП "ТУРКМЕНинформ"