Через три года список туркменских вузов пополнится еще одним

Через три года список туркменских вузов пополнится еще одним16.04.2022 11:08
|здание СППТ
АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде в апреле начнется строительство высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Постановление о начале строительных работ подписал глава государства Сердар Бердымухамедов.
Официальное название будущего вуза и место его расположения пока неизвестны. Завершить строительство планируется к сентябрю 2025 года. Кредитование будет осуществляться Центробанком Туркменистана, который выделит Акционерно-коммерческому банку «Рысгал» необходимые средства.
ИП "ТУРКМЕНинформ"