здание СППТ

Через три года список туркменских вузов пополнится еще одним

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде в апреле начнется строительство высшего учебного заведения Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Постановление о начале строительных работ подписал глава государства Сердар Бердымухамедов.

Официальное название будущего вуза и место его расположения пока неизвестны. Завершить строительство планируется к сентябрю 2025 года. Кредитование будет осуществляться Центробанком Туркменистана, который выделит Акционерно-коммерческому банку «Рысгал» необходимые средства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"